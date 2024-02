Nie wszyscy są zgodni co do tego, czy nagroda dla Killer Mike'a była zasłużona. W kategorii Album Roku znalazła się również "Utopia" Travisa Scotta i według wielu słuchaczy właśnie ten krążek powinien zostać nagrodzony Grammy. "Zostałeś okradziony przez Grammy" - komentują fani, podkreślając, że dopóki Killer Mike nie został nominowany do nagrody, nigdy wcześniej o nim nie słyszeli.