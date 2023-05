W końcu: pierwszy trailer nowego filmu Scorsesego! DiCaprio i De Niro w westernie kryminalnym

Obraz jest adaptacją książki Davida Granna pod tym samym tytułem (w Polsce znanej jako "Czas krwawego księżyca"). Zapowiadano go jako kryminał z domieszką thrillera i westernu, w którym zobaczymy również tegorocznego laureata Oscara - Brendana Frasera. Poza tym na ekranie pojawią się też Lily Gladstone, Jesse Plemons, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins i Jillian Dion. Na swój najnowszy film słynny reżyser potrzebował 200 mln dol.



"Killers of the Flower Moon" trafi do polskich kin 20 października 2023 roku - dwa tygodnie po amerykańskiej premierze. Zobaczymy go również w ofercie Apple TV+.