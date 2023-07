Scenarzyści "Klanu" przebiją scenę z meteorytem. Planują absurdalne wesele

Jako że "Klan" emitowany jest w polskiej telewizji od 25 lat, scenarzyści dwoją się i troją, aby zachęcić widzów do oglądania serialu. Stąd właśnie pojawiają się wszelkie osobliwe, zabawne sceny, które stały się już niejako znakiem rozpoznawczym "Klanu". Często są to również wszelkiej maści wtopy, jak nalewanie z czajnika "suchej herbaty" do kubka, czy mycie rąk bez wody. Teraz w "Klanie" po raz kolejny zagości nietypowa scena.