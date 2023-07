Powstaje serial "Klara" na podstawie książek Izabeli Kuny. W obsadzie same gwiazdy

Tytułowa Klara to dziewczyna, jakich wiele mijamy każdego dnia na ulicy, w sklepie czy na siłowni. Czterdzieste urodziny ma już za sobą. Podobnie jak małżeństwo i pewność, że po „i żyli długo, i szczęśliwie” jest ciąg dalszy, niekoniecznie z happy endem. Klara ma też toksyczną i wszystkowiedzącą matkę, nieobecnego ojca, kota reproduktora oraz… problemy jak wszyscy. Ma też wiarę. Naiwną wiarę w to, że i na nią czeka spełnienie marzeń. Od kilkunastu lat jej serce bije i wariuje dla Aleksa - niezbyt urodziwego prawnika, który ma jedną wadę - żonę! Serce jednak nie sługa… Na szczęście są jeszcze wspomagacze... I ten największy skarb - przyjaciele! Prawdziwi, sztuk dwie - Wronka i Wojtek. Idealna ekipa do umierania i odradzania się na nowo

- tak brzmi opis nowego serialu Playera.