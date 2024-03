Remake kultowego filmu na trailerze wygląda jeszcze gorzej niż na zdjęciach. Fani są zażenowani

Fani nie kryją swego niezadowolenia. Bezlitośnie szydzą z trailera w komentarzach. Jeden zastanawia się, czemu Kruk wygląda jak Machine Gun Kelly przebrany za Florida Jokera. Drugi pisze, że zwiastunowi udało się jedynie zachęcić go do ponownego obejrzenia oryginału. A trzeci jako swój ulubiony moment wymienia tę scenę, w której główny bohater mówi "It's crowing time" - nic takiego oczywiście nie ma miejsca. To nawiązanie do słynnych memów wyśmiewających "Morbiusa".