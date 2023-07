Znany muzyk oskarżony o pedofilię. Tworzył telewizyjny program dla młodzieży

Warto dodać, że oskarżenia sięgają nawet lat 70. jednak sprawy wobec Krzysztofa S. dotyczą kolejno późnych lat 90. ale też roku 2017. Do molestowania miało dochodzić podczas występów w zespole Tęcza, ale też programach "Tęczowy Music Box" i "Co jest grane". To jeszcze nie wszystko, bo mowa jest również o gwałtach. Jedna z ofiar muzyka powiedziała, że do współżycia doszło, gdy miała 12 lat. Natomiast druga, że zabierał ją "do kina na filmy dla dorosłych". Tam miało dochodzić do niecnych czynów.