Tak autor "Dziewczyn z Dubaju" przedstawia świat celebrytów. Temu rozdziałowi warto przyjrzeć się bliżej

To oczywiście nie jedyna historia (choć trwa właśnie spór, czy jest ona prawdziwa, czy nie) medialnej osoby w książce Krysiaka. Ci, którzy czytali książkę, doskonale wiedzą, że Krysiak opisał je w piątym rozdziale, obnażając świat show-biznesu, w którym to jak pisze autor znane celebrytki skończyły się prostytutować, bo znalazły się pod skrzydłami bogatych biznesmenów. Dzisiaj wyskakują jak z lodówki i ometkowane od stóp do głów pouczają w mediach i portalach społecznościowych, jak żyć, by odnieść sukces - pisze, dodając też, że medialne kobiety są wzorem dla naśladowania dla bardzo młodych dziewczyn. Niestety, kobiety, które dotknęły "tego" świata nie przyznają się do niechlubnej przeszłości. One bez cienia żenady wciskają kit i opowiadają o swojej drodze do życiowego i finansowego sukcesu.