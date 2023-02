Skiba poszedł na wojnę z portalami plotkarskimi, ale największe szkody robi sobie sam

Ok. Z jednej strony Skiba broni swojej partnerki, co jest jak najbardziej zrozumiałe. Media społecznościowe w dużej mierze sprawiły, że hejt dotyczący wyglądu zewnętrznego jest ogromny. Każdy może wylać w sieci wiadro pomyj, co jest okrutne, a ludzie piszący obraźliwe komentarze często pozostają bezkarni. Jednak Skiba w ostatnim czasie bardzo ochoczo korzysta z tej popularności, jakie dają mu przywołane do tablicy portale plotkarskie. Takim postem, jaki zamieścił ostatnio nakręca jeszcze bardziej ludzi do komentowania prywatnego życia. To trochę postawa w stylu: ten hejt na partnerkę jest okrutny, więc napiszę o tym, ale jednocześnie dalej będę publikować prywatne zdjęcia i wpisy z nową ukochaną, bo to daje rozgłos. A przecież można ograniczyć ilość prywatnych zdjęć w mediach społecznościowych, lub publikować na stories tylko bliskim znajomym. Wtedy krytykujących byłoby znacznie mniej.