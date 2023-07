Stanowski nieźle podpadł Edycie Bartosiewicz. "Zapomniał zapytać o zgodę"

W sumie to dzięki Stanowskiemu utwór dostał drugie życie, będzie szalał na youtube, spotify itd. Więc nie ma powodu do narzekań; Z całym szacunkiem, ale Pan Stanowski odmroził Panią jak TVP Marylę R. na Sylwestra, a jeszcze Pani narzeka - czytamy. Pojawiają się też inne komentarze: Zdecydowanie powinien zapytać o zgodę; ja uważam, że chroniona prawem autorskim własność intelektualna nie może być przypadkowo wykorzystywana bez zgody Artysty. Kropka - piszą fani Bartosiewicz. Na razie gwiazda w żaden sposób nie odniosła się do komentarzy fanów.