Popularna książka dla dzieci może zostać zakazana, bo... „niszczy dusze”

Jak podaje The Guardian, Bruce Friedman, jeden z członków okręgu szkolnego hrabstwa Clay na Florydzie, zgłosił książkę autorstwa Marca Browna do komisji nadzorczej. Chodzi konkretnie o tytuł "Urodziny Artura" z 1989 roku. W książce Artur dostaje od koleżanki Francine w prezencie szklaną butelkę, na której widnieje napis "Francine's Spin the Bottle Game", czyli "Gra w butelkę Francine", i to właśnie ten fragment skrytykował Friedman. Mężczyzna stwierdził, że opisywanie gry w butelkę w książce dla dzieci jest szkodliwe, a sam tytuł doprowadzić może do "zniszczenia dusz". Konserwatywny działacz, który w ubiegłym roku stworzył listę 3600 pozycji nieodpowiednich jego zdaniem dla najmłodszych, podkreślił, że ma jedynie uwadze dobro i ochronę dzieci.