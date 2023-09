Aby poznać jego historię, trzeba cofnąć się do 1941 roku, gdzie w warszawskim getcie Filip, młody polski Żyd razem z ukochaną Sarą przygotowują się do występu w kabarecie, by zarobić na utrzymanie rodziny. Podczas premiery dochodzi do strzelaniny, podczas której ginie Sara oraz siedzący na widowni bliscy Filipa. Dwa lata później Filip pracuje jako kelner w restauracji ekskluzywnego hotelu we Frankfurcie. Podając się za Francuza w samym sercu hitlerowskich Niemiec, korzysta z licznych uroków, jednak nic nie trwa wiecznie. Za rolę w "Filipie" Eryk Kulm jr otrzymał nagrodę im, Zbyszka Cybulskiego.