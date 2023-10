Nie żyje muzyk grupy Kult. Miał 61 lat

Również w mediach społecznościowych grupy Kult zagościł wpis upamiętniający wieloletniego członka grupy oraz kolegę. Jasiu na zawsze pozostanie w naszej pamięci, takim, jakim zapamiętaliśmy go, kiedy był z nami przez te wszystkie lata; wspólnych koncertów, tras, prób, płyt i klipów - czytamy. Z grupą Kult Janusz Grudziński był związany prawie od samego początku. Dołączył do zespołu w listopadzie 1982 roku jako klawiszowiec, lecz od czasu do czasu grał też na wiolonczeli i gitarze. Czasem również śpiewał.