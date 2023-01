Szerszej publiczności Lisa Loring najbardziej była znana ze słynącej z ciętego humoru Wednesday Addams w kultowej "Rodzinie Addamsów". W serialu lat 60. grała jedynie dwa lata, lecz i tak zdążyła zwrócić na siebie uwagę krytyków. Gdy trafiła do serialu, miała jedynie sześć lat. W 1966 roku dołączyła do obsady sitcomu ABC "The Pruitts of Southampton". W latach 1980-1983 grała postać Cricketa Montgomery'ego w operze mydlanej CBS "As the World Turns".