Mycie okien to temat równie kontrowersyjny, co polityka. Magda Mołek boleśnie się o tym przekonała

Ciekawe w tym wszystkim jest to, jak bardzo ten temat budzi emocje ludzi. A wybrzmiewa tak samo głośno, jak pytania o posiadanie czy nieposiadanie potomstwa w Polsce. Ta świąteczna presja w naszym kraju jest wciąż ogromna, choć na szczęście zaczyna się to zmieniać. Oczywiście dla każdego z nas Wielkanoc ma bardzo różny, inny wymiar. Jedni będą sprzątać kilka tygodni przed świętami, piec baby i mazurki, myć okna, a w Wielką Sobotę pobiegną z samego rana do Kościoła ze świąteczną święconką. Inni wyjadą gdzieś za granicą i będzie to po prostu dla nich długi weekend. Jeszcze inni zaszyją się w domu i będą oglądać filmy na Netfliksie. Święta można obchodzić na wiele sposobów i każdy z nich powinien być w porządku.



Tymczasem z wpisów Mołek można wyczytać, że wiele kobiet wciąż uparcie tłumaczy się przed innymi, wciąż też wiele ocenia działania innych. Ktoś słusznie zauważył pod wpisem dziennikarki, że to właśnie kobiety są tak bardzo zafiksowane w tym temacie, faceci mają znacznie większy luz w kontekście świątecznych przygotowań. Może więc trzeba jeszcze bardziej stawiać na partnerstwo w tym temacie i jeszcze bardziej podkreślać równy podział obowiązków lub też po prostu mieć luźniejsze podejście w kwestii świątecznej krzątaniny.



Choć przecież podejście do tematu okołoświątecznych przygotowań wynosi się też z domu, gdzie w wielu polskich domostwach panował i dalej panuje jasny podział, że to kobiety odpowiadają za gotowanie i sprzątanie, faceci raczej nie zaglądają do kuchni. Być może ta zawzięta dyskusja na profilu Mołek wynika właśnie z tego stworzonego sprzed lat modelu i tak bardzo trudno jest zaakceptować ludziom wiele innych pomysłów na świętowanie. A przecież święta powinny być dla wszystkich okazją do odpoczynku, miłych spotkań i czasu, gdzie jest się spokojnym i zrelaksowanym. A nie ściskiem i bólem czterech liter, nerwówką i zazdrością o to, kto ma lepiej wysprzątane mieszkanie i ładniejszą święconkę.