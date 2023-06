Rozenek i Woźniak-Starak zarabiały krocie w "Dzień Dobry TVN". Padła konkretna kwota

Fani mają podzielone zdanie co do zwolnionych prowadzących, tym bardziej, że z programem musieli pożegnać się profesjonalni dziennikarze, jak Andrzej Sołtysik czy Anna Kalczyńska, którzy nie dostali żadnego formatu do poprowadzenia. Anna Kalczyńska nie kryła zaskoczenia i rozczarowania tym nagłym odejściem, publikując kilka dni temu obszerny wpis w mediach społecznościowych.