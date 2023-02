Na tych warsztatach namalujesz własny obraz w 3 godziny. Malowanie przy winie to świetny sposób na relaks

W pierwszej kolejności opowiadam o technikach malarskich, pokazuję, jak w konkretny sposób coś namalować. Jeśli kogoś na przykład interesuje takie malowanie labowane, czyli z większą ilością wody, to opowiadam o tym, jak takie labowanie wykonać. Ja oczywiście cały czas maluję razem z uczestnikami. Z kolei na sam koniec, osoby biorące udział w warsztacie, dowiadują się, co tak naprawdę będzie przedmiotem tego malarstwa. Zazwyczaj staram się zmieniać motyw przewodni na warsztatach. Projektuję też własne ilustracje, które mają pomóc uczestnikom. Często jest tak, że ktoś stwierdza, że to, co ja na koniec proponuję, to nie do końca jest dla niego odpowiednie i mówi, że chce całkowicie zmienić obraz. Ja też się na to całkowicie zgadzam, bo to ma być fun, a nie ćwiczenie, które spowoduje stres

- opowiada Zuzanna.