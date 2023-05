"Mam talent" znika z anteny po 15 latach. Zastąpi go inny program

"Mam talent" to show stacji TVN, gdzie osoby w różnym wieku i o różnych profesjach prezentują rozmaite talenty jurorom oraz zgromadzonej w studio publiczności. Nagrodą główną w show jest 300 tysięcy złotych. Program emitowany od 2008 do 2021 (z przerwą w 2020 roku) zmieniał co prawda często jurorów, jednak wydawać by się mogło, że jego pozycja nie jest zagrożona.