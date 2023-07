Marcin Dorociński nie zwalnia tempa. Aktor zagrał w nowym zagranicznym projekcie

Marcin Dorociński otrzymał angaż w koreańskim dramacie "Unofficial Operation (Ransomed)". To historia młodego dyplomaty, który stara się uratować kolegę po fachu, uprowadzonego w Libanie. W misję zostaje przypadkowo wplątany lokalny taksówkarz, co prowadzi do serii większych i mniejszych problemów. Wiadomo, że obsada filmu jest mocno międzynarodowa, lecz na ten moment nie ma informacji, kto jeszcze poza Dorocińskim pojawi się w filmie. Nie jest też znana rola Marcina Dorocińskiego. Reżyserem produkcji jest ceniony przez Koreańczyków Seaong-hun Kim. Premiera produkcji za granicą przewidziana jest na 2 sierpnia 2023 roku.