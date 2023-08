Królowa życia przeprosiła za akcję w McDonaldzie i prawie mi żal. Ale nie jej

Julia podkreśliła, że mimo napływających do niej wiadomości, które kwadrans po wrzuceniu nagrania na Instastories zaczęły do niej napływać, postanowiła ostatecznie nie usuwać relacji, twierdząc, że "bierze to na klatę" i "nie będzie cofała czegoś, co już wrzuciła". Zapewniła także, że więcej już takiego błędu nie popełni. Pytanie: jakiego błędu? Wyzywania osoby, która pracuje jako sprzedawca w fast foodzie czy nagrania takiej sytuacji? Przeprosiny, choć obszerne, nie są rozwiązaniem sytuacji, a do czegoś takiego musiało dojść, skoro media stworzyły tego rodzaju postać. Postać, która nagra wyjaśnienia, wytłumaczy się, podkreślając, że może i ona hejtowała, ale jednak bardziej hejtują ludzie, którzy wylewają ten hejt wiadrami w jej mediach społecznościowych. I w sumie to scenariusz ten zawsze będzie się powtarzał. Bo ktoś nakręci spiralę nienawiści, na propagatora czy propagatorkę takich zachowań spadnie tysiące krytycznych komentarzy i finalnie to większej grupie się oberwie, bo hejtując zachowanie hejterki, stają się takimi samymi hejterami.