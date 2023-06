Meghan i Harry stracili wielomilionowy kontrakt ze Spotify. To już koniec ich podcastu

Choć oczywiście Meghan i Harry stracili szansę na milionowy kontrakt, to raczej ich sytuacja finansowa do kiepskich nie należy. Kilka miesięcy temu na Netfliksie, premierę miał trzyczęściowy dokument z ich udziałem, w którym Meghan i Harry mocno skrytykowali działania royal family. Dodatkowo jakiś czas temu ukazała się książka-dziennik Harry'ego "Spare", która również przyniosła Sussexom spory zastrzyk gotówki. Niedawno pojawiły się również doniesienia, że para po raz kolejny planuje współpracę z Netfliksem, tworząc film pełnometrażowy, opowiadający o tym, co dzieje się w Pałacu Buckingham.