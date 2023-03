Facebook pomoże twojemu koledze usunąć nudesy z internetu. Możesz mu przekazać

Amerykańska organizacja National Center for Missing & Exploited Children opracowała bezpłatną stronę, która ma pomóc usunąć z internetu intymne zdjęcia. Częściowo sfinansowane przez Meta (właściciel Instagrama i Facebooka) "Take It Down" umożliwia wysłanie specjalnych anonimowych zgłoszeń dotyczących tzw. nudesów - fotek lub nagrań.



Jak to działa? Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez użytkownika kopii zdjęcia lub filmu, które chce usunąć z sieci. Serwis przypisuje każdemu takiemu materiałowi specjalny cyfrowy „odcisk palca” - to właśnie dzięku niemu firmy współpracujące z NMEC mogą wykryć np. na Instagramie obrazy, usunąć je lub podjąć specjalne działania ograniczające dalsze rozpowszechnianie.



Platformy otrzymują wspomniany „odcisk”, ale obraz przeznaczony do usunięcia nie opuszcza urządzenia użytkownika, bo firma nie przegląda jego zawartości. Z witryny mogą korzystać internauci z całego świata - również ci poniżej 18 roku życia. Jednak z racji anonimowości użytkownika, serwis nie może powiadomić go o tym, czy wybrany materiał został odnaleziony.