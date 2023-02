Nicki Minaj żoną Toma Hollanda. Pierwszy serial stworzony w technologii deepfake to przyszłość kina

– Deepfake dla branży rozrywkowej to strzał w dziesiątkę – mówi ambasador DigitalEU, ekspert ds. komunikacji online Wojtek Kardyś i wspomina rolę Gary’ego Oldmana, który aby wcielić się w postać Winstona Churchila, musiał poddać się 5-godzinnej charakteryzacji. – Za sprawą technologii deepfake charakteryzacja ograniczałaby się do kostiumu, bo na twarz nakładany byłby deepfake, który załatwia resztę. Dlatego moim zdaniem Hollywood na pewno wykorzysta tę technologię i pewnie nie tylko do charakteryzacji, ale też do wskrzeszania zmarłych aktorów – zaznacza Kardyś.