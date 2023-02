Gość z Top Model nazwał się polskim Bilzerianem, bo dał dziewczynom miejsce do nagrywania filmów na OnlyFans

Only House Agency to inicjatywa, która opiera się na ugoszczeniu modelek w specjalnie do tego przeznaczonym domu. Tam otrzymają przestrzeń do realizacji materiałów na swoje profile na Only Fans, czyli społecznościowej platformie obecnie służącej przede wszystkim do odpłatnego udostępniania treści o charakterze erotycznym czy seksualnym.



Pierwsza zapowiedź pojawiła się już jakiś czas temu na oficjalnym kanale youtube'owym Gały. Influencer opowiedział tam o tym, że od zawsze borykał się z wadą serca, a w pewnym momencie postanowił zmienić swoje życie i przewartościować pewne kwestie. Stwierdził, że wybrał, kim chciałby się stać. Odpowiedź brzmi: "polskim Danem Bilzerianem". W kolejnym filmie przytacza badania, według których co piąta kobieta chciałaby założyć konto na Only Fans, a co dziesiąta osoba jest czynnym użytkownikiem tego serwisu. I prezentuje swoje cztery współpracownice (Julię Janiszewską, Katarzynę Adamczyk, Julię Pławiak, Aleksandrę Szwarc), które w Only House będą tworzyć kontent na swoje onlyfansowe profile.