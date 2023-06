Adrea Bocelli wystąpi w "Modzie na sukces". Włoski śpiewak pojawi się na randce Brooke i Ridge'a

"Moda na sukces" to amerykańska opera mydlana, emitowana na antenie CBS od 23 marca 1987 roku. Serial wciąż trwa i nic nie wskazuje na to, aby miał się skończyć. Niebawem w najnowszych odcinkach emitowanych w USA, jedni z głównym bohaterów: Brooke oraz Ridge udadzą się do romantycznego Rzymu. To właśnie tam, w scenerii Wiecznego Miasta dojdzie do kolejnego już zejścia się Brooke oraz Ridge'a.