Najgorsze zakończenia seriali w historii. Świetne tytuły z rozczarowującym finałem

Czy wszyscy zginęli w katastrofie samolotu, a wyspa była swoistym czyśćcem lub historią „co by było, gdyby”? O co chodziło z liczbami 4, 8, 15, 16, 23 i 42? Skąd u licha wziął się tam niedźwiedź polarny (tak, wiem, że pewnie pochodził z laboratorium DHARMA, ale to tylko domysł)? Twórcy w „kościelnym” finale pokazali alternatywne zakończenie, bo to było najprostsze rozwiązanie. A widzowie poczuli się oszukani.



Serial dostępny jest na Disney+.