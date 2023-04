"Nasz nowy dom" w ogniu krytyki. Internauci zarzucili ekipie remontowej niepraktyczne rozwiązania oraz błędy

Znów bubel. Wiele hałasu, reklamy, a tak naprawdę pani architekt bez polotu. Zamontowane szafki kuchenne pod sufitem, wysoko nad stołem. Dla kogo i po co? Garderoba dla nastolatka i babci… Kwiatek w doniczce pod kaloryferem, zioła zajmujące jedyny mały blat kuchenny, filtry do wody zajmujące niemal całą szafkę i "hit", niemal biały dywan w kuchni, gdzie śpi babcia. Rozwalona wiata, która służyła do przechowywania różnych przedmiotów, w tym wózek inwalidzki dla Marka- napisała internautka. Pojawiły się też krytyczne słowa, jakoby wiele rozwiązań było po prostu niepraktycznych. Telewizor jest tak blisko kuchni, że najlepszy okap nie wyłapie wszystkiego i zaraz będzie cały w tłuszczu. Chyba że nikt nie będzie tam gotował i ta kuchnia tylko na niby.... warunki o niebo lepsze, nie ma co ukrywać, ale niektóre rozwiązania zupełnie niepraktyczne, Jak ta starsza pani sięgnie do tych szafek nad stołem? - grzmieli fani programu "Nasz nowy dom ".