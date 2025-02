Na Netfliksa zmierza dreszczowiec, dla którego zarwiecie nockę. To pierwsza taka rola Roberta De Niro

Nawet jeśli to pierwsza tak duża rola Roberta De Niro w serialu, aktor na pewno wychodzi z tego wyzwania obronną ręką. W końcu to klasa sama w sobie. Netflix zdaje sobie sprawę, że rozgrzeje was do czerwoności, dlatego da wam dłuższą chwilę na ochłonięcie. "Dzień zero" pojawi się na platformie w przyszły czwartek, a potem... według oficjalnej rozpiski premier serwisu, kolejna nowość zadebiutuje w usłudze dopiero w kolejnym tygodniu, 25 lutego. Tak, nawet żadnego z tytułów na licencji nie należy się spodziewać. Ale to tylko teoria.