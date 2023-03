Producenci "Modnych i modniejszych" w tym sezonie postawili na kreatywne kategorie projektowania. I tak aspirujący projektanci muszą stworzyć m.in. kreacje inspirowane MET Galą, roślinnością i kwiatami, czy zaprojektować w nowy sposób ubrania z dawnych lat. W tej odsłonie nie zabrakło też wyjątkowych gości-gwiazd mody, oceniających kreacje bohaterów programu. W programie gościła m.in. projektantka Donatella Versace, modelka Hailey Bieber czy projektant Balmain - Olivier Rousteing. Jeśli miałabym się do czegoś przyczepić, to czasem banalne niemal "kołczowe" hasła, wypowiadane przez prowadzących w momencie, gdy jeden z uczestników musi odpaść na koniec odcinka. Kompletnie nie przemawiają do mnie zwroty: "niech magia cię prowadzi", "jesteś niesamowity/ niesamowita", "kochamy cię". Bije z tego banał i sztuczność, ale cóż, taki urok programów tego typu. Poza tym, drugi sezon jest naprawdę dobry, dynamiczny, barwny, z dużą dozą zabawy modą, indywidualizmem, ale też innowacyjnością. "Modni i modniejsi" to dobra zabawa i zdrowa rywalizacja w jednym.