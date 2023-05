Gwiazda "Królowej Kleopatry" Netfliksa wyśmiała Egipcjan. "To czysty, stuprocentowy rasizm"

Wiem, że nie powinnam się śmiać. Ale to naprawdę śmieszne. To po prostu zabawne. Jak musicie się czuć, skoro pozywacie całą platformę streamingową tylko przez kolor mojej skóry. To przesada. To zbyt ostra reakcja i czysty, stuprocentowy rasizm. Co z kolei jest wymysłem naszych czasów. W starożytnym Egipcie nie dbano o rasę, bo nie było to coś oczywistego, tak jak teraz to odbieramy po temacie handlu niewolnikami. Kiedyś ludzie tacy nie byli, prawda? Więc to dla mnie naprawdę dziwne. Jest mi ich żal - powiedziała.