Netflix znalazł nowy sposób na walkę z dzieleniem kont. Nie będziecie zadowoleni - naprawdę utrudnią nam życie

Niestety - wygląda na to, że nowe zasady współdzielenia kont Netflixa naprawdę utrudnią życie subskrybentom. Nie tylko tym, którzy w istocie dzielą się z innymi swoim hasłem. Jak na razie nie wiemy, kiedy „zakaz” dotrze do Polski, ale otrzymaliśmy właśnie informacje na temat tego, jak nowa forma zabezpieczeń będzie wyglądać. W części krajów nowe ograniczenia mają pojawić się już w marcu.



Włodarze serwisu planują wprowadzić świeży model weryfikacji konta, by sprawdzać, kto i gdzie właśnie się zalogował. Każdy użytkownik będzie musiał przypisać swojego Netflixa do domowego adresu IP, a ponadto zalogować się do serwisu przynajmniej raz na 31 dni z każdego przypisanego do niego urządzenia oraz obejrzeć jakąś produkcję. Dopiero wówczas stanie się ono „urządzeniem zaufanym”; w przeciwnym wypadku zostanie z miejsca zablokowane, a my będziemy musieli skontaktować się z obsługą klienta, by rozwiązać ten problem.



Tymczasem jeśli ktoś będzie chciał się zalogować na konto spoza gospodarstwa domowego, Netflix wyśle odbiorcy wiadomość, żeby zalogował się na własne. Jednocześnie zablokuje mu dostęp do tego konta, które chciał współdzielić.