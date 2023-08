Filmy Nikity były na jednym telefonie. Jedna osoba mogła je udostępnić

Nikita, wcześniej znana jako Nicola Magical to była partnerka patostreamera, Daniela Magicala, która musi mierzyć się z wyciekiem intymnych nagrań, na których rzekomo uwidoczniona jest ona sama w towarzystwie innej dziewczyny. W sieci krążą filmy, na których m.in. można zobaczyć intymne zbliżenia obu kobiet. Jak to zazwyczaj bywa, to właśnie na rzekomą bohaterkę pikantnego filmu spadł hejt, a nie na osobę, która mogła go opublikować. Co może grozić osobom bądź osobie rozpowszechniającym tego typu materiały bez wiedzy tych zainteresowanych?