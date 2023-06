Napisała książkę dla dzieci o przeżywaniu żałoby, teraz oskarżają ją o zabicie męża. Nowe dowody w sprawie Kouri Richins

Okazało się, że w swoich zeznaniach Kouri Richins minęła się z prawdą. Na pierwszy ogień prokurator wziął jej wiadomość tekstową, wysłaną do przyjaciółki. Z początkowych doniesień wynikało, że po tym, gdy Kouri podała mężowi koktajl Moscow Mule, którym miał wznieść toast za jej sukces w pracy, o 21:00 udała się do pokoju syna. Gdy zbudziła się o 3:00 w nocy, wróciła do sypialni. Jej mąż już nie żył. Napisała później do przyjaciółki, że przystąpiła do wykonywania czynności przywracających życie, jednak prokuratorzy dowiedli, że to prawdopodobnie ratownicy jako pierwsi rozpoczęli resuscytację Erica Richinsa.