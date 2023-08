Nowy "Heartstopper" zadebiutował na Netfliksie. Sprawdź gorące nowości w serwisie

Zeszły tydzień stał pod znakiem finałowej części 3. sezonu "Wiedźmina". Oprócz kontynuacji adaptacji powieści Andrzeja Sapkowskiego do serwisu wpadł także 2. sezon hitowego tureckiego serialu - "Krawiec" - oraz mroczna produkcja dokumentalna "Jak zostać przywódcą sekty". Kilka dni temu na Netfliksie pojawiło się coś także dla fanów Marvela - na platformie można już oglądać film "Spider-Man: Bez drogi do domu" z Tomem Hollandem w roli głównej. Zaległości jak zwykle warto nadrobić, a tymczasem sprawdzamy, co nowego zadebiutowało w serwisie.



