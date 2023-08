"O psie, który jeździł koleją” może być reklamą PKP? Słuchajcie, to jeszcze nic

Niespójny jest mocno w "O psie, który jeździł koleją", czas akcji. Wiadomo, że piesek Lampo naprawdę żył w latach 50. XX wieku, gdzie samodzielnie podróżował pociągami, przez co stał się najczęściej fotografowanym i opisywanym psem tamtych czasów. Twórcy trochę nie mogli zdecydować się, jakie czasy chcą przedstawić. Mundury, pociągi, wystrój stacji kolejowej, podobnie jak niektóre stylówki pozostałych bohaterów sugerują, że akcja umiejscowiona jest dawno, dawno temu. Z drugiej strony w filmie mamy do czynienia z aktualną rzeczywistością, gdzie rządzą pyskaci influencerzy, a Instagram i telefony komórkowe to chleb powszedni. Czy twórcy chcieli nam zasugerować, że Marittima to stara stacja kolejowa i pewien odschool, który tam widzimy, jest wpisany w to miejsce? Tego nie wiadomo. Razi nie tylko niespójność czasowa, ale również bardzo nachalna reklama PKP, która ma być chyba ociepleniem mocno średniego wizerunku Polskich Linii Kolejowych. Niestety, pewien instagramowy hasztag użyty w filmie sprawia, że widz ma ciarki, ale żenady.