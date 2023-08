Takie zmiany to ja szanuje. Twórcy filmu naprawili zakończenie "O psie, który jeździł koleją"

O niechęci widzów do oglądania filmów, w których psom dzieje się coś złego, świadczy fenomen strony internetowej Does the Dog Die, na której można sprawdzić czy w danym filmie bądź serialu czworonogi spotyka jakakolwiek krzywda. Ma to uchronić publiczność przed ewentualną traumą, bo nie po to Lassie od wielu już lat regularnie nas bawi, żebyśmy mieli teraz oglądać cierpienia pokrewnych jej zwierząt.