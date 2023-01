Najlepsze filmy o psach. Kocham je i nie cierpię zarazem

Wes Anderson (co dla wielu z was jest już świadectwem jakości), ale animowany. To opowieść o dwunastoletnim chłopcu imieniem Atari, którego wychowuje skorumpowany burmistrz wielkiego miasta. Gdy na mocy specjalnego dekretu wszystkie psy domowe zostają wygnane na ogromne wysypisko odpadów, Atari leci na miniaturowej machinie, by odnaleźć swego ukochanego pupila. Na miejscu gromadzi wokół siebie grupę czworonożnych przyjaciół i wraz z nimi wyrusza na wielką wyprawę. Piękne to jest, ładnie opowiedziane i pełne serca.