Udostępniła zdjęcie z młodości Pedro Pascala. W kogo wcielił się aktor, zanim został Mandalorianinem?

Nazwisko Pedro Pascala w obsadzie gwarantuje dzisiaj doskonałą rozrywkę. Spójrzcie chociażby na "The Last of Us". Trudno sobie przecież wyobrazić, żeby ktoś inny miał wcielić się w Joela. To casting idealny. Aktor wcale jednak nie musi wysuwać się na pierwszy plan, aby zapaść w naszą pamięć. W końcu wszyscy pamiętamy go z występu w "Grze o tron", gdzie jako żądny zemsty Oberyn Martell skradł całe show. Ba, nawet jak nie pokazuje swojej twarzy, to roztacza wokół siebie gwiazdorską aurę (Mandalorianin w "The Mandalorian").



Onieśmielające - tak należałoby określić dzisiejsze serialowe persony Pedro Pascala. Ale nie zawsze tak przecież było. Gdy grywał jako nieznany jeszcze nikomu aktor, można było go wręcz przegapić, machnąć na niego ręką, zapomnieć o nim, gdy tylko znikał z kadru. Bo czy ktoś jeszcze pamięta, że na początku swej drogi, aktor wystąpił w "Buffy: Postrach wampirów"?