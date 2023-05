Piotr Jacoń emocjonalnie zareagował na żenującą wypowiedź w TVN24

Początkowo prowadzący "Szkło kontaktowe" Tomasz Sianecki pokazał widzom materiał, będący kompilacją seksistowskich oraz transfobicznych komentarzy polityków prawicy. Po wyemitowaniu materiału połączono się z dziennikarzem, Piotrem Jaconiem. Jego program rozpoczynał się tuż po "Szkle kontaktowym". Zanim Jacoń zdążył zapowiedzieć program, gość Sianeckiego, Krzysztof Daukszewicz, wypalił: A jakiej płci on dzisiaj jest? Piotr Jacoń, ojciec transpłciowej córki Wiktorii, skarcił wzrokiem Daukszewicza, a następnie zapowiedział program. To jeszcze nie wszystko, bo gdy kończył się program, Daukszewicz, zwrócił się do Tomasza Sianeckiego, słowami: Chyba ja pier*olnąłem głupotę - powiedział, myśląc, ze już nie jest na wizji.