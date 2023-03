6 lat i 0 nominacji do nagrody Fryderyk dla Wariata. WSTYD! To świetny album. PZ - napisał Zioła na Facebooku. Pod wpisem nie zabrakło wielu komentarzy wspierających muzyka. Masz świetny głos, Piotrze, Masz talent. Co zrobiłeś to Twoje i nagrody nie muszą niczego udowadniać - piszą fani 26-letniego muzyka. Wśród internautów pojawiły się również głosy, że Fryderyki współcześnie to nie jest nagroda, która budzi uznanie. Prooooszę Cie! Mówiłam Ci, że te nagrody umarły już dawno dawno temu - napisała Justyna Święs, artystka znana z grupy The Dumplings. Wśród komentujących pojawiły się również opinie, że najnowsza płyta Zioły po prostu nie jest dobra. No niestety, to nie prawda. To nie jest udany album. W stosunku do debiutanckiego i biorąc po uwagę właśnie to jak długo powstawał tym bardziej. Nie wspominając że ten wpis ciut żałosny - napisał jeden z internautów.