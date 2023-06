Ruszyły zdjęcia do "The Real Housewives", bo widzowie chcą zobaczyć, jak żyją bardzo bogate Polki

Twórcom polskiej odsłony kultowego formatu najwyraźniej udało się to zrobić, gdyż właśnie ruszyły zdjęcia do nowego reality show Polsatu. W programie widzowie zobaczą kobiety z różnych branż, m.in. kosmetycznej, hotelarskiej, medycznej oraz high-tech. Jak opisują twórcy programu, łączy je charyzma, ale też pasja, z jaką podchodzą do swojej pracy oraz oczywiście zamiłowanie do drogich i pięknych rzeczy.