TOP 10 najlepszych filmów science fiction. Nie zagranicznych, polskich

Scoop, więzień z kosmicznej kolonii, zostaje wysłany na obcą planetę, aby ją przejąć. Gdy przybywa na miejsce, okazuje się... bohaterem. Wszyscy go kochają, dają mu prezenty, witają oklaskami. Aż w końcu otrzymuje lubrykant, żeby "mniej bolało". Ale co? Śmierć! W końcu, żeby los bohatera się dopełnił, musi on zginąć. Piotr Szulkin opowiada tu z właściwą sobie ironią. Młodsi widzowie mogą nie wyłapać wszystkich jego znaczeń i przytyków do socjalistycznej rzeczywistości PRL-u. Niemniej nawet dla nich "Ga, ga. Chwała bohaterom" również będzie niezwykle wciągająca i interesująca rozrywka.