"Żyj szybko, umieraj młodo" - oto dewiza slasherów. W latach 80. powstało ich tyle, że ludzie mieli dość. Formuła musiała więc ewoluować, a stało się to za sprawą Wesa Cravena i jego "Krzyku" (właściwie wcześniejszego "Nowego koszmaru Wesa Cravena", ale jego zasługi przypisuje się zazwyczaj "Krzykowi"). Co się zmieniło? Te horrory stały się samoświadome - same zaczęły rozkładać swoją konwencję na części pierwsze. To też robi "Behind the Mask: The Rise of Leslie Vernon". Śledzimy w nim tytułowego mordercę, który tłumaczy dokumentalistom zasady, jakich muszą przestrzegać slasherowi zabójcy.