"Przeminęło z wiatrem" to klasyka. Tak literatury, jak i kina. Zarówno książkowy oryginał, jak i jego adaptacja mają już jednak swoje lata. Od ich premier minęło sporo czasu i dzisiaj uważane są za - delikatnie mówiąc - problematyczne. Nie tak dawno toczyła się dyskusja na temat sposobu reprezentacji czarnoskórych w nagrodzonej ośmioma Oscarami produkcji. Warner Bros. zastanawiało się, co z nią zrobić, jak dostosować ją do współczesnych standardów. Teraz w kwestii pierwowzoru podobne wyzwanie postawiło przed sobą wydawnictwo Pan Macmillan.



Sprawa jest dość skomplikowana. "Przeminęło z wiatrem" rozgrywa się w czasach wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych na południu kraju. Fabuła skupia się na losach córki plantatora w Georgii. Ten kontekst historyczny sprawia, że cenzura, zmiana problematycznych wyrażeń jak to miało miejsce w przypadku przygód Jamesa Bonda, mogłaby całkowicie zmienić wydźwięk powieści. Pan Macmillan postanowił więc pójść zupełnie inną drogą.



Czytaj także: