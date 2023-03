Ta sytuacja pokazuje, że programy śniadaniowe są jednak takim "fast" zjawiskiem z workiem tematów w stylu "mydło i powidło", gdzie dyskusje na dany temat przeprowadza się szybko i powierzchownie, a zaproszeni goście nie mają czasem odpowiednio szerokiej wiedzy na dany temat. Skoro zaprasza się aktorkę w roli ekspertki, warto, aby ta chociaż trochę przygotowała się do dyskusji na dany temat. Choć niewykluczone, że do studia wparował też stres. W końcu śniadaniówki powstają od początku do końca na żywo, prowokując mnóstwo niecodziennych i czasem zabawnych sytuacji.