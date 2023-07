Robert Górski ostro skrytykował byłego pracodawcę. Porównał TVN 24 do TVP Info

Robert Górski udzielił niedawno wywiadu "Wprost", w którym zdradził, że bardzo mu się nie podoba postawa stacji TVN 24. To, co się wydarzyło uderza w podstawy mojego zawodu jako satyryka i podstawy mojego istnienia w tym kraju jako obywatela. Mamy do czynienia z cenzurą żartu i cenzurą słowa. Z czymś, co pamiętam z najciemniejszych zakamarków mojego dzieciństwa. Z koszmarem, o którym myślałem, że nigdy nie wróci - stwierdził Górski we "Wprost", nawiązując do tego, jak stacja potraktowała Krzysztofa Daukszewicza.