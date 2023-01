Imponujące i trochę przerażające. Naukowcy stworzyli robota jak z "Terminatora 2"

To nie jest żart. Mamy film, który dosłownie ostrzega przed takimi odkryciami. Przecież scena z T-1000 przechodzącym przez kraty, jest jedną z najbardziej przerażających w "Terminatorze 2". Jak przed czymś takim uciekać? Lepiej szybko coś wymyślcie, bo niedługo będziemy musieli. Grupa naukowców pod przywództwem dr. Chengfeng Pana z uniwersytetu w Hongkongu stworzyli takiego robota w rzeczywistości. Na razie jeszcze w milusińskiej wersji.



W tym momencie robot wygląda jak ludzik z klocków Lego. Nie ma się niby czego bać. Można go łatwo zdeptać, a jakby nadepnąć na niego w nocy, to co najwyżej byśmy z bólu zawyli. Tak może się wydawać na pierwszy rzut oka. Strach ogarnie was, jak zobaczycie, co potrafi.