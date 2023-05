Sarah Snook została mamą. Gwiazda "Sukcesji" podzieliła się osobistą refleksją o serialu

W instagramowym wpisie Snook wyraziła wdzięczność za to, że została zaproszona do serialu, który dla wielu jest jednym z najlepszych na świecie, zdradzając, że poprzeczka postawiona była bardzo wysoko, lecz twórcy serialu i aktorzy, doskonale poradzili sobie podczas pracy na planie. Podziękowała również wszystkim osobom, z którymi pracowała, a co najważniejsze, podzieliła się bardzo osobistą refleksją.