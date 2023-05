Te imprezy dają sporo radości, a młode zespoły mogą się wypromować. Czym są festiwale showcase'owe?

Showcase różni to od festiwalu, takiego który znamy z letnich sezonów, że jest na nim możliwość zaprezentowania się mniej znanych artystów przed branżą muzyczną, która przyjeżdża na to wydarzenie. To impreza połączona z konferencją oraz ze spotkaniami, na których obecni są m.in. menadżerowie oraz agenci bookingowi, spotykający się w jednym miejscu, żeby właśnie popatrzeć na tzw. "okno wystawowe". W przypadku Sea You jest to wyłącznie trójmiejskie okno wystawowe, gdyż tak sobie założyliśmy, że stworzymy ten festiwal, aby pomóc trójmiejskim artystom, by ich zaprezentować szerokiej branży muzycznej. Impreza Sea You odnosi się oczywiście do naszego morza i trójmiejskiej sceny alternatywnej. Zawsze było tutaj wielu ciekawych artystów, ale mieli gdzieś problem z wypłynięciem na szersze wody i często w Trójmieście byli takimi lokalnymi fenomenami, ale poza nim kariery nie zrobili. Wynikało to z różnych względów, m.in. przez to, że nie miał kto nimi się zaopiekować i pchnąć ich twórczości dalej -

opowiada Krzysztof Paciorek, tour manager i jeden z organizatorów trójmiejskiego showcase'u.