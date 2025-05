Doczekaliśmy się: wielki kinowy hit zawitał na SkyShowtime

O co się tu rozchodzi? Pokrótce, bez spoilerów: głównym bohaterem sequela jest Lucjusz (Paul Mescal) - dorosły już syn Lucilli, siostrzeniec Kommodusa, który jako dziecko był świadkiem śmierci Maximusa (zgadza się, mowa o postaci Russella Crowe’a). Jego historia to opowieść o tożsamości rozdartej między przeszłością a przyszłością; między statusem a przekonaniami. Paul Mescal, jeden z najzdolniejszych artystów swojego pokolenia, wnosi na ekran rzadko spotykaną intensywność - nie epatuje wyłącznie swoją fizycznością, gra oczami, niuansem, mikroekspresją, przelewając na widza wewnętrzne rozedrganie. To nie jest, na szczęście, nowy Maximus - to inny bohater, w innym czasie, ale z tą samą pasją do wolności.



No cóż: reżyser Ridley Scott ma już 87 lat, ale „Gladiator 2” to film, jakiego nie powstydziłby się młody, ambitny artysta z obsesją na punkcie wizualnych detali. I tym razem każdy kadr jest przemyślany i dopracowany, każde ujęcie bitewne rozpisane tak, by olśniewać widza. Twórca nie odcina kuponów, nie składa narcystycznego hołdu swojemu oryginałowi - po prostu kontynuuje opowieść o tym, co co dla niego najważniejsze, przesuwając przy okazji granice tego, co najczęściej oglądamy we współczesnym kinie historycznym. Bitwy morskie, wielkie starcia, pojedynki w Koloseum - jest w tym wiele brutalności i chaosu, ale wszystko to tętni również życiem. Pragnieniem życia, doprecyzowując.