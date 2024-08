Wydawać by się mogło, że Barbara Parker ma wszystko - jest piękną mieszkanką Blackpool, która właśnie wygrała konkurs na najpiękniejszą kobietę, a jej potencjalnym mężem ma zostać najprzystojniejszy rzeźnik w miasteczku. Miłośniczka radiowych komedii aspiruje jednak do czegoś więcej niż tylko do bycia atrakcyjną żoną i paradującą w stroju kąpielowym miss. Barbara postanawia uciec do Londynu, by tam zostać artystką - i tutaj zaczyna się cała, pełna perturbacji historia.